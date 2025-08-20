Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK KIRTASİYE KATALOĞU SATIŞTA🔥 | 20 Ağustos-9 Eylül 2025 ŞOK aktüel kırtasiye kataloğunda neler indirimde? Kalem, silgi, defter...

ŞOK kırtasiye kataloğu yayınlandı! Kırtasiye ürünlerinde büyük indirim fırsatları sunan ŞOK, çanta, defter, kalem ve yazıcı gibi okul gereçlerini uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Ayrıca yazıcı, projeksiyon cihazı, çalışma masası gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra boya kalemleri, cetvel seti, flüt, sulu, kuru ve pastel boya çeşitleri ve daha pek çok ürün raflarda yerini alıyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan ŞOK aktüel kırtasiye ürünleri veliler ve öğrenciler tarafından inceleniyor. Peki, 20 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında ŞOK'ta neler indirimde? İşte, fırsatlar.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:21
ŞOK aktüel kırtasiye kataloğu yayınlandı! Okulların açılmasına kısa süre kala ŞOK Market, yılın ilk büyük kırtasiye kampanyasını başlattı. Bu haftanın aktüel ürünler listesinde defterden okul çantasına, kalemlikten masa lambasına, boya kalemlerinden flüte, cetvel setinden mataraya, yazı tahtasından tahta kalemine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflara geliyor. Peki bu hafta ŞOK 'ta hangi ürünler var? İşte, 20 Ağustos-9 Eylül 2025 ŞOK kırtasiye ürünleri ve fiyat listesi.

20 AĞUSTOS-9 EYLÜL 2025 ŞOK AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU

