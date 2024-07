Türkiye’nin en iyi 5 dalış rotası denizin altı üstünden de güzel

Engin denizlerde kulaç atmak dünyanın en keyifli aktivitelerinden biri... Ancak eşsiz maviliklerin altında, çok daha derinlerde neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. O zaman hadi gelin sizinle çok keyifli bir rotaya çıkalım. Türkiye'nin en güzel dalış noktalarını birlikte keşfedelim. Bambaşka bir dünyanın kapılarını açan su altı rotalarında suyun altı üstünden de güzelmiş diyeceksiniz!Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Antalya Kaş, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında yer alıyor. Etrafındaki adalarda maviliğine doyum olmayan koylar, muhteşem bir denizaltı deneyimi sunuyor. Balıklarla birlikte suyun metrelerce altında yüzebileceğiniz bölge, popülerliğini her geçen gün artırıyor. Eğer siz de suyun derinliklerinin hayalini kuranlardansanız, Kaş sizin için ideal bir seçim! Besmi Adası kaplumbağa ve barakuda gibi deniz canlılarını izleyebileceğiniz eşsiz bir adres. Dalışta Kaş'ın favori yerlerinden biri de Kanyon. Konyana ulaştığınızda dar bir mağara ve bu mağarada yaşayan bir sürü kırmızı karides göreceksiniz. Ayrıca Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları da Kanyon'da bulunuyor. Büyük mağara tam da deneyimli dalgıçlara göre bir nokta. 40 metre derinlikte karanlık bir mağara bulunmakta. Burada da Neptün danteli ve kırmızı karides sürülerine bir fener yardımıyla şahit olabilirsiniz.Ülkemizin en popüler tatil beldeleri arasında ilk sırayı alan Bodrum, son dönemde dalgıçların da favorisi... Bodrum'da en ünlü dalış noktalarından biri ise Kargı Adası... Akıntılı bir suya sahip olan bu ada, Bodrum'un en çeşitli deniz canlılarının bulunduğu yerlerden. Karaada hangi seviyede olursanız olun size dalış imkânı sunuyor. Çevresinde de Meteor, Alarga Koyu ve Paçoz gibi farklı dalış noktaları bulunuyor.Çanakkale Saroz'da bulunan Minnoş Adası, deniz seviyesinden oldukça yüksekte bulunduğundan adanın altında bulunan duvar, dalış severlere zengin bir çeşitlilik sunuyor. Mercan oluşumları ile de bilinen bölgede, genellikle kıyıya yakın ve kayalıklarla dolu alanlarda turuncu mercan oluşumları göz kamaştırıcıdır. Tecrübeli dalışçılar için Cehennem Koyu Türkiye'nin en güzel dalış noktalarından biri olan bu bölgede de mercan oluşumlarını gözlemleyebilirsiniz. Cennet Koyu da gece dalışları yapmanız için mükemmel bir adres. Derin dalışlar içinse Toplar Burnu ideal bir yer.Geçtiğimiz yıllarda büyük yangınlar nedeniyle yüreğimizi dağlayan Muğla Marmaris, yeniden yeşeren ormanlarıyla insana umut veriyor. Burada doğanın keyfini çıkarırken Marmaris'in berrak suları da dalış severleri çağırıyor. Dağların gölgesinde yer alan uzun plajlarının açıklarında keyifli dalış bölgeleri her seviyede dalgıç için uygun. Sarı Mehmet Burnu ve Keçi Adası Feneri deneyimli dalgıçların rotasına eklemesi gereken iki yer. Bu yerlerde dalış yapacaksanız bol sayıda ahtapot ve müren göreceksiniz. Ayrıca Sarı Mehmet Burnu'nda Katedral Mağarası da yer almakta. Hayıtlı Burun'a eğitim amaçlı da gidilebilmektedir. Bölgenin ilgi çeken yanıysa amfora parçalarına rastlanabilmesi. Sualtı fotoğrafçılığı dalışlarınızla hobiniz haline geldiyse Baca Mağarası'na mutlaka dalmalısınız.Türkiye'de tostuyla ünlü olan Balıkesir Ayvalık, aynı zamanda profesyonel dalgıçların da gözdesi... Türkiye'nin bilinen en iyi dalış noktalarından biri olan Deli Mehmet, dalışa başlayan herkesin hayalini kurduğu bir yer. Ancak her dalgıcın hayalini süslese de derin bir dalış noktası olması sebebiyle ileri derecede dalış deneyimine sahip olmanız gerekmekte. Kuzey Ege'nin serin sularında ahtapotlarla yüzmek istiyorsanız en ideal noktadasınız.