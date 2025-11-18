Video Dünya ABD Başkanı Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı yorumu: "Bu ihtimali göz ardı etmiyorum" | Video
ABD Başkanı Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı yorumu:

18.11.2025 | 09:08

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya kara birlikleri göndermeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya, "Bu ihtimali göz ardı etmiyorum. Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum" yanıtını verdi. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Venezuela ile yaşanan gerginliğe değinen Trump, Venezuela'ya kara birlikleri göndermeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya, "Bu ihtimali göz ardı etmiyorum. Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum" yanıtını verdi. Venezuela konusuna dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, "Onlar hapishanelerden yüzbinlerce insanı ülkemize saldılar. Kimse bunu buradaki genç bayandan ( İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem) daha iyi bilemez" diye konuştu.

"BU ÜLKEYE YAPTIKLARI ASLA UNUTULAMAZ"
Venezuela'nın birçoğu hapishanedeki suçlular olmak üzere ABD'ye birçok yasadışı göçmen gönderdiği iddiasını yineleyen Trump, "Venezuela'yı yöneten kişilerden hoşlandığım söylenemez. Halkı seviyorum ama (Venezuela yöneticilerinin) bu ülkeye yaptıkları şey ve Joe Biden ve Demokratların bu ülkeye yaptıkları asla unutulamaz" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna ise Trump, "Evet, muhtemelen onunla konuşurdum. Evet, çünkü herkesle konuştum" yanıtını verdi.

"MADURO İLE KONUŞACAĞIM"
Trump, "Maduro'nun, onunla yapacağınız olası görüşmede sizin desteğinizle görevde kalabileceğini hissettirecek bir şey söylemesi ya da yapması mümkün mü? Kabul edilebilir olabilecek herhangi bir ifade?" şeklindeki soru üzerine ise, "Bunu söylemesi zor, zira bu soru çetrefilli bir soru. Sorunun kasıtlı olarak zorlaştırıldığını kastetmiyorum. Ama, Maduro başta uyuşturucu ve sonrasında diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında ülkemize büyük zarar verdi" ifadelerini kullandı. Maduro yönetimindeki Venezuela'nın ABD'ye diğer tüm ülkelerden daha fazla zarar verdiğini iddia eden Trump, "Mahkûmların serbest bırakılması meselesi de dahil. (Maduro) ABD'ye iyi davranmadı. Ne olacağını göreceğiz. Belirli bir süre içinde kendisiyle konuşacağım" dedi.

TRUMP UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI VERDİ
Trump, uyuşturucu ile mücadele için Meksika'ya askeri personel gönderilip gönderilemeyeceği yönündeki bir soruya da yanıt verdi. Bunun kendisi için sorun olmayacağını ifade eden Trump, uyuşturucu mücadelede ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Uyuşturucu konusunda Meksika'da büyük sorunların yaşanmasına rağmen, bu ülkeden ABD'ye uyuşturucu akışını son zamanlarda büyük ölçüde engellediklerini vurgulayan Trump, "Hafta sonu Mexico City'de büyük sorunlar yaşandı. Su yollarında aldığımız tedbirler sayesinde artık neredeyse bize buradan hiç uyuşturucu girmiyor. Oran yaklaşık yüzde 85 belki 50 düşmedi mi? Başarı oranı tam olarak nedir bilmiyorum. Bu büyük bir işaret olarak görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"KARTELLERİN YERLERİNİ BİLİYORUZ"
Uyuşturucu taşıyan teknelere gerçekleştirdikleri saldırılarla binlerce insanın hayatını kurtardıklarını vurgulayan Trump, "Kartellerin her birini biliyoruz, hepsi yoğun gözetim altında. Güney sınırından kimse girmiyor ama oraya nasıl ulaştıklarını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"KOLOMBİYA'DAKİ UYUŞTURUCU FABRİKALARINI YOK ETMEKTEN GURUR DUYARDIM"
Kolombiya'nın da uyuşturucu üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Trump, "Kolombiya'da kokain üretilen fabrikalar var. Bu fabrikaları yok eder miydim? Bunu şahsen yapmaktan gurur duyardım. Yaptığımı söylemiyorum, ama bundan gurur duyardım" dedi.

"UYUŞTURUCU KONUSUNDA MEKSİKA'DAN MEMNUN DEĞİLİM"
Uyuşturucu akışını önlemek için Meksika ile görüştüğünü belirten Trump, "Tutumumu biliyorlar. Her yıl yüz binlerce insanı uyuşturucu nedeniyle kaybediyoruz. Her rotayı biliyoruz. Her bir uyuşturucu baronunun adresini biliyoruz. Adreslerini, kapılarını, tüm bilgilerini biliyoruz. Halkımızı öldürüyorlar. Her yıl yüz binlerce insanı kaybediyoruz. Ailelerin yaşadığı yıkımdan bahsetmiyorum bile. Ve bunun büyük bölümü Meksika'dan geliyor. Meksika'dan memnun değilim" şeklinde konuştu.

