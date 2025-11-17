ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video
17.11.2025 | 08:58
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
