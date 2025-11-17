Video Dünya ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video

ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video

17.11.2025 | 08:58

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir teknenin daha hedef alındığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün 15 Kasım'da Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda yapıldığı aktarılan açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi. Hedef alınan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedilerek, "Saldırı sonucunda, teknede bulunan 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video 00:14
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video 17.11.2025 | 08:58
Ukrayna ile Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzalandı | Video 00:44
Ukrayna ile Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzalandı | Video 17.11.2025 | 08:58
Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 02:04
Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 16.11.2025 | 12:06
Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 01:23
Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 16.11.2025 | 12:04
Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: 1 ölü, 28 yaralı | Video 04:16
Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: 1 ölü, 28 yaralı | Video 16.11.2025 | 08:39
Sudan’da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 34:46
Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 15.11.2025 | 12:04
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 00:15
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 15.11.2025 | 10:08
Zelenskiy: Rusya’daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu 00:09
Zelenskiy: "Rusya'daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu" 14.11.2025 | 15:20
Irak’taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 02:03
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 13.11.2025 | 13:11
Güney Kore’de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:19
Güney Kore'de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 13.11.2025 | 13:11
Türkevi’nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 08:09
Türkevi'nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 13.11.2025 | 11:32
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 00:52
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 13.11.2025 | 09:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 04:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 12.11.2025 | 08:44
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 01:00
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:59
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 13:46
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 01:10
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Güney Kore’de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 00:35
Güney Kore'de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 11.11.2025 | 11:13
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 00:41
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 11.11.2025 | 08:50
Filipinler’i vuran Süper Tayfun’da can kaybı 4’e yükseldi | Video 04:11
Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15
ABD’nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington’da komutanlarla basketbol oynadı | Video 00:19
ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington'da komutanlarla basketbol oynadı | Video 09.11.2025 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY