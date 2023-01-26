Video Dünya ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video
ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video

ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video

26.01.2023 | 08:29

ABD’nin Chicago kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15'inci katında yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradığı aktarılarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Chicago İtfaiye Departmanı, yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü belirterek, yangının başladıktan 90 dakika sonra kontrol altına alındığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video 00:55
ABD'de 25 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı | Video 26.01.2023 | 08:29
Japonya’da kar esareti! Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı | Video 02:09
Japonya'da kar esareti! Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı | Video 25.01.2023 | 10:41
Ekonomik kriz derinleşti! Almanya’da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı | Video 01:10
Ekonomik kriz derinleşti! Almanya'da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı | Video 25.01.2023 | 09:35
Kur’an yakma skandalına bir yenisi eklendi: Bu kez Hollanda’da! | Video 06:54
Kur'an yakma skandalına bir yenisi eklendi: Bu kez Hollanda'da! | Video 23.01.2023 | 16:26
Tayland’da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:29
Tayland'da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 16:04
Fransa’da protestolar büyüyor! Ülke savaş alanına döndü | Video 01:53
Fransa'da protestolar büyüyor! Ülke savaş alanına döndü | Video 22.01.2023 | 12:51
Halep’te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü | Video 00:39
Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü | Video 22.01.2023 | 11:57
İslam düşmanı Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! El sallayarak geldi, Kur’an-ı Kerim’i yaktı! | Video 00:11
İslam düşmanı Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! El sallayarak geldi, Kur'an-ı Kerim'i yaktı! | Video 21.01.2023 | 16:39
Ayılar neden kış uykusuna yatmadı? Uzmanlar açıkladı: Küresel ısınma... | Video 02:06
Ayılar neden kış uykusuna yatmadı? Uzmanlar açıkladı: Küresel ısınma... | Video 21.01.2023 | 15:04
Çin’de çığ faciası: 28 ölü | Video 01:21
Çin’de çığ faciası: 28 ölü | Video 21.01.2023 | 12:52
Rusya’dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video 00:23
Rusya'dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video 21.01.2023 | 09:53
Irak’ta Körfez Kupası finalinde izdiham: Ölü ve yaralılar var | Video 03:00
Irak'ta Körfez Kupası finalinde izdiham: Ölü ve yaralılar var | Video 19.01.2023 | 14:15
Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali | Video 02:40
Londra’da 2020’den bu yana ilk Kış Işıkları Festivali | Video 19.01.2023 | 08:32
Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel | Video 01:44
Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel | Video 18.01.2023 | 15:58
Ukrayna polisi, kaza sonrası görüntüleri paylaştı | Video 01:31
Ukrayna polisi, kaza sonrası görüntüleri paylaştı | Video 18.01.2023 | 16:04
Lavrov: Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor | Video 05:02
Lavrov: "Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" | Video 18.01.2023 | 16:22
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı | Video 00:17
Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı | Video 18.01.2023 | 14:08
Belçika’da ilaç kıtlığı yaşanıyor | Video 02:31
Belçika’da ilaç kıtlığı yaşanıyor | Video 18.01.2023 | 12:34
SON DAKİKA! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü! Helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti | Video 00:14
SON DAKİKA! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü! Helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti | Video 18.01.2023 | 11:19
Paris’te elektrikli scooterlar için 2 Nisan’da referandum yapılacak | Video 03:14
Paris’te elektrikli scooterlar için 2 Nisan’da referandum yapılacak | Video 17.01.2023 | 21:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA