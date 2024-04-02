ABD’de FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı | Video 02.04.2024 | 06:01 ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan FBI saha ofisine bir kişi araçla zorla girmeye çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.