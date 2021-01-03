Video Dünya ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü | Video

ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü | Video

ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü | Video
03.01.2021 | 14:02

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ABD’de küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2'si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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