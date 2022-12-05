Video Dünya ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video

05.12.2022 | 13:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video 01:15
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video 05.12.2022 | 13:54
Kolombiya’da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video 01:05
Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video 05.12.2022 | 10:56
Pakistan’da coşkulu kalabalık Sindh Kültür Günü kutlamalarında bir araya geldi | Video 01:29
Pakistan'da coşkulu kalabalık Sindh Kültür Günü kutlamalarında bir araya geldi | Video 04.12.2022 | 19:18
İsrail, Gazze Şeridi’ni vurdu | Video 01:40
İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu | Video 04.12.2022 | 10:18
Japonya’daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü | Video 00:15
Japonya’daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü | Video 02.12.2022 | 12:29
İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor! BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor | Video 01:43
İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor! BBC: "Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor" | Video 02.12.2022 | 10:32
Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç’a askeri üs mü kuruyor? | Video 01:57
Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video 01.12.2022 | 16:34
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 00:59
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 01.12.2022 | 16:12
Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 00:20
Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 01.12.2022 | 11:40
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD’nin, Fırat’ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor | Video 00:47
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor" | Video 01.12.2022 | 08:56
Pakistan’da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 00:31
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 18:22
Pakistan’daki intihar saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi | Video 00:54
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 30.11.2022 | 16:42
Rusya’da AVM’de yangın | Video 01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
Pakistan’da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
El Salvador’daki Chaparrastique Yanardağı’nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 01:55
El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 29.11.2022 | 16:04

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki elektrik şebekesine düzenlenen saldırının ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Moore ilçesinde elektrik şebekesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından 40 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Moore County Şerifi Ronnie Fields, cumartesi gecesi meydana gelen saldırının nedeninin henüz bilinmediğini bildirerek, bölgedeki elektrik kesinti nedeniyle okulların bugün kapalı olacağını söyledi. Fields, soruşturmanın FBI da dahil olmak üzere yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafo merkezlerinin sahibi olan Duke Energy Corp (DUK.N) ile temas halinde olduklarını söyleyerek,"FBI, Moore County'deki elektrik tesislerine kasıtlı olarak verilen zararı araştırıyor. Yerel kolluk kuvvetleri ve özel sektör ortaklarıyla düzenli temas halindeyiz" dedi.

Yetkililer, elektrik şebekesinin onarımının perşembe gününe kadar sürebileceğini bildirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA