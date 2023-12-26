Avustralya’da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı | Video
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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