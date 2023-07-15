Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 15.07.2023 | 09:43 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Endonezya'da ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, başkent Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Marsudi daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.