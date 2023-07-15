Video Dünya Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video

Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video

15.07.2023 | 09:43

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Endonezya'da ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, başkent Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Marsudi daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

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