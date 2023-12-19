Bangladeş'te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü | Video
Bangladeş’te kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir trenin vagonlarının ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'in ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) 7 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi hükümetin istifasını talep etmiş ve ülke genelinde bir günlük grev çağrısında bulunmuştu.
Ülkede, Ekim ayından bu yana muhalefetin çağrısıyla sokağa inen göstericiler, çok sayıda aracı kundaklamış ve polisle çatışmıştı.
Gazipur kentinde 13 Aralık'ta kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 12 kişi yaralanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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