Batı medyası skandallarında çağ atladı! BBC'nin yayınladığı belgeselde Erdoğan düşmanlığı gözler önüne serildi | Video
Seçime artık saatler kalmışken Batı medyası skandallarında bir çağ atladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayımlamış olduğu skandal mini belgeselde Erdoğan düşmanlığı gözler önüne serildi. 'Türkiye: Erdoğan İmparatorluğu' ismi verilen belgesele FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen isimlerin katıldığı görüldü. Belgesel konukları yalan ve iftira siyasetiyle skandal açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
02:54
03:02
01:40
01:45
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.05.2023 | 15:41
01:01
00:23
Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu | Video 10.05.2023 | 13:07
00:28
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı | Video 10.05.2023 | 13:15
03:45
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı | Video 10.05.2023 | 13:06
00:40
Fransız gazeteci Ukrayna’da roket saldırısında öldü | Video 10.05.2023 | 13:07
00:23
Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu | Video 10.05.2023 | 12:28
03:21
Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 10.05.2023 | 10:24
03:11
02:38
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video 09.05.2023 | 21:19
01:56
Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video 09.05.2023 | 16:06
04:56
01:27
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a tutuklama | Video 09.05.2023 | 14:21
05:53
Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video 09.05.2023 | 13:39
01:43
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video 09.05.2023 | 13:28
00:38
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü | Video 09.05.2023 | 11:47