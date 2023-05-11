Batı medyası skandallarında çağ atladı! BBC'nin yayınladığı belgeselde Erdoğan düşmanlığı gözler önüne serildi | Video

Seçime artık saatler kalmışken Batı medyası skandallarında bir çağ atladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayımlamış olduğu skandal mini belgeselde Erdoğan düşmanlığı gözler önüne serildi. 'Türkiye: Erdoğan İmparatorluğu' ismi verilen belgesele FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen isimlerin katıldığı görüldü. Belgesel konukları yalan ve iftira siyasetiyle skandal açıklamalarda bulundu.