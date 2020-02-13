Çin'de (Covid-2019) sokaklardaki koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları kameralara yansıdı | Video
Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor.Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e ulaşırken, Çin'de Vuhan başta olmak üzere birçok noktada virüse karşı ilaçlama yapıldı. Görüntülerde, ilaçlama araçlarının şehri ilaçladığı ve koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin de yaya olarak sokakları ilaçlama işlemini gerçekleştirdiği görülüyor. Ayrıca, sadece sokakların değil bazı yapıların iç bölümlerinin de bu kapsamda ilaçlandığı görüntülere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
02:00
İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video 13.02.2020 | 12:24
00:54
Motosikletli, polisi yerde sürükledi! 13.02.2020 | 12:15
03:42
01:48
00:38
Son dakika! ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü | Video 12.02.2020 | 18:31
06:24
01:13
Son dakika! Brexit sonrası İskoçya'dan bağımsızlık hamlesi | Video 12.02.2020 | 15:46
03:52
01:21
00:59
Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar | Video 11.02.2020 | 17:59
00:27
04:32
01:35
2020’nin ilk Süper Ay'ı kendine hayran bıraktı | Video 10.02.2020 | 18:12
00:12
Şam'da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı | Video 10.02.2020 | 18:12
03:18
01:42
01:42
01:42
Fas’ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi | Video 09.02.2020 | 18:13
00:42
Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video 09.02.2020 | 18:13