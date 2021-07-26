Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 26.07.2021 | 10:44
01:01
00:27
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 09:55
00:24
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 26.07.2021 | 08:44
01:08
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 25.07.2021 | 15:04
04:37
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 25.07.2021 | 11:26
03:33
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 25.07.2021 | 11:05
00:30
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 25.07.2021 | 10:44
02:17
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 25.07.2021 | 10:03
01:26
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
02:05
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 24.07.2021 | 13:57
00:41
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 24.07.2021 | 12:44
00:47
00:22
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
04:17
Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
02:55
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
01:52
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
04:07
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
00:21
05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.