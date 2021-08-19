Video Dünya Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video

Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video

Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video
19.08.2021 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 00:18
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2021 | 11:36
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa’da ortalık karıştı | Video 01:13
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video 19.08.2021 | 09:56
Kabil Havalimanı’nda bekleyen Afganlara Taliban’dan şiddet | Video 00:44
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video 19.08.2021 | 09:44
Kabil Havalimanı’nda bekleyiş sürüyor | Video 00:25
Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan’dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan’ı tahliye ettik | Video 08:40
İngiltere Başbakanı Johnson: "Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye ettik" | Video 18.08.2021 | 15:07
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 00:25
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 18.08.2021 | 15:07
Afganistan’da Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:29
Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2021 | 13:32
Fransa’da orman yangınları: 1 ölü | Video 00:37
Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video 18.08.2021 | 13:09
Afgan kadın, ABD askerlerine Yardım edin, Taliban geliyor diye yalvardı | Video 00:12
Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video 18.08.2021 | 11:14
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 00:17
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 18.08.2021 | 11:08
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 01:00
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 18.08.2021 | 09:59
NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 01:51
NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:26
Afgan muhabir Pentagon’da böyle gözyaşlarına boğuldu 00:56
Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:06
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 05:32
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 17.08.2021 | 13:50
SON DAKİKA: Afganistan’da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil’deki ölüm dehşeti kamerada.. 01:03
SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada.. 17.08.2021 | 12:36
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada! 00:52
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada! 17.08.2021 | 10:00
ABD Kabil’den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 00:56
ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 17.08.2021 | 09:16
Afganistan’dan korkutan görüntü! Ülkeden kaçmak için, ölümü göze aldılar | Video 06:27
Afganistan'dan korkutan görüntü! Ülkeden kaçmak için, ölümü göze aldılar | Video 16.08.2021 | 14:36
Afganistan’dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü | Video 06:33
Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü | Video 16.08.2021 | 13:14
Afganistan’da dehşete düşüren görüntüler! Havalanan uçaktan düşenler kamerada... 00:31
Afganistan'da dehşete düşüren görüntüler! Havalanan uçaktan düşenler kamerada... 16.08.2021 | 13:26

Suriye'de Esad rejimin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Suriye'de Esad rejimi İdlib'e yönelik bir topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk biri kadın olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları İdlib'deki hastaneye kaldırdı. Evlerde ağır hasar meydana geldiği da aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA