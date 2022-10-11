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Fransa'da binlerce kişi sokağa döküldü! Macron'un istifası isteniyor | Video 11.10.2022 | 10:06
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İran'da petrokimya tesisi çalışanları greve gitti | Video 10.10.2022 | 14:07
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SON DAKİKA! Kiev'de peş peşe 4 patlama! Zelenskiy'den flaş açıklama | Video 10.10.2022 | 09:33
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SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video 10.10.2022 | 09:11
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Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın | Video 10.10.2022 | 08:35
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Kırım Kerç Köprüsü'nün vurulma anı kamerada! | Video 08.10.2022 | 10:28
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Alman zırhlıları Dedeağaç'a gidiyor | Video 07.10.2022 | 16:43
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Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular | Video 07.10.2022 | 08:33
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Kate Middleton'a İrlanda tepkisi: "Kendi ülkenizde kalmalıydınız!" | Video 07.10.2022 | 11:47
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Rusya-Ukrayna savaşının nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa ülkeleri oldukça zor durumda. Fransa'nın aşırı sağcı Les Patriotes'in çağrısı üzerinde binlerce kişi sokaklara dökülerek ekonomik bozulma ve enerji krizini protesto etti. Macron'a istifa çağrısında bulunan kalabalık grup ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile NATO'dan çıkmayı da talep etti.