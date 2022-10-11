Fransa'da binlerce kişi sokağa döküldü! Macron'un istifası isteniyor | Video

Rusya-Ukrayna savaşının nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa ülkeleri oldukça zor durumda. Fransa'nın aşırı sağcı Les Patriotes'in çağrısı üzerinde binlerce kişi sokaklara dökülerek ekonomik bozulma ve enerji krizini protesto etti. Macron'a istifa çağrısında bulunan kalabalık grup ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile NATO'dan çıkmayı da talep etti.