Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video
09 Haziran 2026 14:47
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler kısa sürede bitişikteki iki apartmanın çatısına sıçradı.
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