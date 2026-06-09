Video Yaşam Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video
Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video

Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video

09 Haziran 2026 14:47

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler kısa sürede bitişikteki iki apartmanın çatısına sıçradı.

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