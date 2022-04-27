Video Dünya Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video

Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video

27.04.2022 | 15:32

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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Emannuel Macron, halkla buluşmak için gittiği pazar yerinde domatesli saldırıya uğradı. Korumalar Macron'a siper olmaya çalışırken pazar yerindekilerin "Mermiler geliyor" diyerek bağırdığı iddia edildi.

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