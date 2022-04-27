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Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
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Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
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Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32
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SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
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Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
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Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 27.04.2022 | 08:30
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Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 25.04.2022 | 16:23
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Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14
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Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
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Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
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Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Emannuel Macron, halkla buluşmak için gittiği pazar yerinde domatesli saldırıya uğradı. Korumalar Macron'a siper olmaya çalışırken pazar yerindekilerin "Mermiler geliyor" diyerek bağırdığı iddia edildi.