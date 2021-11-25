Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkarak Manş Denizinde batan göçmen teknesindeki can kaybı artıyor. Facia sonrası olay yerine gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Darmanin, olayla "doğrudan bağlantılı" olduklarından şüphelenilen 4 kaçakçının da yakalandığını belirterek, "Bu dram, gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği arama ve kurtarma operasyonun 3 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında su yüzeyinde göçmenlerin bedenlerini gördü ve ihbarda bulundu. Göçmenler yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere’ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkarak Manş Denizinde batan göçmen teknesindeki can kaybı artıyor. Facia sonrası olay yerine gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Darmanin, olayla "doğrudan bağlantılı" olduklarından şüphelenilen 4 kaçakçının da yakalandığını belirterek, "Bu dram, gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği arama ve kurtarma operasyonun 3 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında su yüzeyinde göçmenlerin bedenlerini gördü ve ihbarda bulundu. Göçmenler yıllardır İngiltere'ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere'ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.