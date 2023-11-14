Görüntüler korkunç! Kadını tek yumrukta yere serdi: Soygun girişimi faciayla bitti | Video

Yurt dışında çekilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Asyalı üç kadın, benzinlikte aracında bekleyen bir adama saldırarak soymaya kalktı. Yoldan geçen bir adam olayı fark etti ve kadınlardan birini tek yumrukta yere serdi. Sonrası ise daha korkunç! İşte o görüntüler…