Hamas 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti | Video 05.11.2025 | 09:16

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen esirlerin cenazelerini İsrail'e teslim etmeye devam ediyor. Hamas, Kızılhaç aracılığıyla 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cenazeyi teslim aldığını doğrulayarak, incelemenin ardından cenazeyi Gazze Şeridi'nden çıkaracak. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye Mahallesi'nde yürütülen arama çalışmalarında bir İsrailli askerin cenazesine ulaşıldığı bildirilmişti. Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 22 esirin cenazesini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi'nde 6 esirin cenazesinin kaldığı tahmin ediliyor.