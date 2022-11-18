İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama | Video

İngiltere'de, halkın hayat pahalılığından şikayet etmesinin ardından başkent Londra'da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, yumurta satışına kısıtlama getirdi.

İngiltere Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3'lük faiz artışıyla birlikte birçok işletme fiyatlarında artış yapmaya başladı. Başkent Londra'da hayat pahalılığına dikkat çekmek isteyen İngilizlerin eylemlerinin ardından işletmelerden de faiz artışına tepki olarak somut adımlar gelmeye başladı. Londra'da faaliyet gösteren Asda Süpermarket zinciri, fiyatlardaki artış nedeniyle yumurta satışına kısıtlama getirdi. Marketin kararına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Öte yandan, İngiltere'de açıklanan yüzde 11.1'lik yıllık enflasyon oranı son 41 yılın zirvesi oldu.