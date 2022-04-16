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OTOMATİK OYNAT
01:24
Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 16.04.2022 | 12:47
04:31
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02:17
Odessa'da hayat normale dönüyor | Video 15.04.2022 | 14:11
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Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı | Video 15.04.2022 | 13:12
00:29
ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video 15.04.2022 | 12:53
05:55
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı | Video 15.04.2022 | 12:27
03:17
01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan yangın | Video 15.04.2022 | 10:34
01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın | Video 15.04.2022 | 10:42
01:14
Japonya’yı Malakas Tayfunu vurdu | Video 15.04.2022 | 10:42
01:31
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 15.04.2022 | 10:07
03:10
İngiltere’de “Ruanda” protestosu | Video 15.04.2022 | 08:24
02:29
Ukrayna, füze geliştirme programını 2031’e kadar uzattı | Video 15.04.2022 | 08:24
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Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde "Macron-Le Pen" protestosu | Video 14.04.2022 | 14:36
02:37
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 ölü | Video 14.04.2022 | 13:45
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Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video 14.04.2022 | 12:52
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil kentinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.