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İsrail, Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı:40 ölü | Video

İsrail, Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı:40 ölü | Video

04.01.2024 | 14:23

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda güneydeki Han Yunus kentinde 21, El-Masawi bölgesinde 14, Refah’ta 4 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria’da düzenlenen baskında 1 Filistinli vurularak öldürüldü.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 90 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede devam eden bombardımanında çoğu çocuk ve kadın 22 bin 313 kişi hayatını kaybederken, İsrail güçleri bölgede aralıksız saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri dün geceden bu yana savunmasız sivillere bomba yağdırdı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 20, Filistin Kızılayı'na (PRCS) ait merkeze düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin güneyindeki Refah kentindeki hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

EL-MASAWİ'DE 14 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki El-Masawi bölgesine de saldırdı. Salah ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca Filistinli yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin en gencinin 5 yaşında olduğunu ve tamamına yakınının 10 yaşın altında olduğunu aktardı.

BATI ŞERİA'DA BASKIN: 1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrine bağlı Tamun kasabasına baskın düzenledi. İsrail güçlerinin bölgedeki çok sayıda eve düzenlediği baskınlar sırasında vurduğu 29 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN İSTİFA KARARI
ABD Eğitim Bakanlığı Planlama, Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi özel asistanı Tarık Habaş, Başkan Joe Biden hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları ele alış biçimini gerekçe göstererek Eğitim Bakanı Miguel Cardona'ya istifa mektubu gönderdi. Habaş mektubunda, "Bu yönetimin, önde gelen insan hakları uzmanları tarafından 'İsrail hükümetinin soykırım kampanyası' olarak adlandırdığı masum Filistinlilere karşı işlenen vahşeti görmezden gelmesine sessiz kalamam" ifadeleri yer aldı.

Habaş, Biden'ın başkanlığının başlarında Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci kredisi uzmanlığının geliştirilmesinin bir parçası olarak atanmıştı.

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