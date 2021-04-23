Video Dünya İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!

İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!

İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!
23.04.2021 | 12:04

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası toplanan Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı.

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