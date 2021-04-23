İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!
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Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 20.04.2021 | 11:05
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Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 19.04.2021 | 16:12
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Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
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İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası toplanan Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı.