Video Dünya İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video
İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video

İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video

25.12.2022 | 08:43

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İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından hükümetin kurulmasını protesto etmek için sokağa çıktı.

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İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu hükümeti kurması için 21 Aralık gece yarısındaki sürenin bitmesine dakikalar kala Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak kabinenin hazır olduğunu bildirmişti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu tarafından hükümetin kurulmasını protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular, ellerinde bayraklarla sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Binyamin Netanyahu'nun kabine listesini hemen açıklaması zorunluluğu bulunmuyor. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için Meclis'teki güvenoyu oturumunun 2 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

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