İsrail’den Batı Şeria’da iki ayrı saldırı: 4 ölü | Video 02.02.2025 | 08:40 İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Cenin şehrinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 4 Filisitinli hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes çerçevesinde sona erdirdiği saldırılarına Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail güçlerinin Cenin şehrinde bir aracı ve bir motosikleti hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.

İsrail'in 12 gün önce Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı 24'e yükseldi.