İsrail'den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 28.01.2024 | 12:24 İsrail ordusu, 114 gündür yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde patlayıcı yerleştirdiği evleri yerle bir ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 114 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanına karadan, havadan, denizden yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu hastaneleri ve mahalleleri kuşatırken, Filistinlileri tahliyeye zorluyor. Yoğun kış şartlarının yaşandığı bölgede İsrail saldırıları nedeniyle gidecek yerleri kalmayan Filistinlilerin geride bıraktığı evlerini ise İsrail askerleri yok ediyor. İsrailli bir asker, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir mahalleye yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiği görüntüleri paylaştı. Patlamanın ardından yerle bir olan mahalleyi uzaktan çeken İsrail askerinin eliyle boynuz işareti yaptıktan sonra gülümsemesi dikkat çekti.

İSRAİL, HAN YUNUS'TAKİ MAHALLELERE TAHLİYE EMRİ VERDİ

İsrail ordusu Han Yunus kentinde saldırılarını yoğunlaştırırken, kentteki çeşitli mahallelerde yaşayan Filistinlilere de tahliye emri verdi. Kentteki Nasır ve El Amal mahallelerinde yaşan Filistinlilere bölgeyi "derhal" terk etmeleri ve daha önce yüz binlerce Filistinlinin taşınmak zorunda kaldığı El Mevasi'ye gitmeleri söylendi.

"GAZZE'DEKİ KIŞ ZATEN SAĞLIKSIZ OLAN DURUMU İNSANLAR İÇİN TAMAMEN YAŞANMAZ HALE GETİRİYOR"

Gazze Şeridi'nde etkili olan kış şartları İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere zor anlar yaşatıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki yağmur ve kış soğuğunun zaten sağlıksız olan durumu insanlar için tamamen yaşanmaz hale getirdiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay ise, "Çoğunun sıcak tutacak bir giysisi ya da battaniyesi bile yok" dedi.