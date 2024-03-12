İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video
İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'u vurduğunu açıkladı. İran destekli grubun açıklaması sonrası İran devlet televizyonu saldırı haberini doğruladı. İşte ilk görüntüler...
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