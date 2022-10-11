Video Dünya Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video
Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video

Julia Kasırgası Meksika’ya ilerliyor | Video

11.10.2022 | 08:48

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Orta Amerika ülkelerinde neden olduğu sel ve toprak kaymalarıyla 15 kişinin hayatını kaybettiği Julia Kasırgası Meksika’ya doğru ilerliyor.

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Atlas Okyanusu'nda oluşan ve kategori 1 kasırga seviyesinde Nikaragua'yı vuran Julia Kasırgası, yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla tüm Orta Amerika'da etkili oldu. Kasırga nedeniyle bölgede sel, taşkın ve toprak kaymaları meydana gelirken, El Salvador, Honduras ve Panama'da toplam 15 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın karaya vurduğu Nikaragua'da can kaybı bildirilmezken, yetkililer sel ve toprak kaymaları yaşandığını ifade etti. Ülke genelinde 13 bin ailenin evlerinden tahliye edildiği ve 800 evin sular altında kaldığı açıklanırken, en az 1 milyon vatandaşın da elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.
El Salvador'da dün eğitime ara verilirken, yardım çalışmaları sırasında bir evin yıkılması sonucu göçük altında kalan 5 asker dahil olmak üzere ülke genelinde 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Julia Kasırgası, Honduras ve Panama'da da can kaybına neden oldu. Honduraslı yetkililer sel sularında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Panama'da ise 1 kişinin toprak kayması sonucu öldüğü ifade edildi.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Julia Kasırgası'nın karada bulunduğu sürece zayıflayarak tropikal fırtına seviyesine düşeceği, batıya doğru ilerlemeye devam edecek olan Julia'nın Guatemala'da ve Meksika'nın güney eyaletlerinde yoğun yağış ve sert rüzgarlarla etkili olacağı bildirildi.

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