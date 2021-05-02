Video Dünya Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali

Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali

Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali
02.05.2021 | 21:42

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Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımı ile dün Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı.

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