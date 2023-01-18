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Lavrov: "Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" | Video

18.01.2023 | 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlarının Rusya'nın aracılığıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılındaki çalışmalarına dair bir basın toplantısı düzenledi. 2022 yılı faaliyetleri arasında Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımlarının Rusya'nın çabaları sayesinde başladığını söyleyen Bakan Lavrov, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanlarının Moskova'da bir araya geldiğini hatırlattı. Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazır. Bu konuda bizden yardım istediler. Rusya'nın yardımı ile Türkiye ve Suriye'nin Savunma Bakanları görüştü. Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

"TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZIN BU KONUDAKİ ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı da anladıklarını vurgulayan Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib. İdlib'de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD'nin Suriye'deki Kürtleri ülkenin kuzeyinde özerk bir devlet oluşturmak için, kendi direktiflerini yerine getirip gerilime yol açmak için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNDE ANLAŞTIĞIMIZ ŞEYLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYİ SÜRDÜRMELİYİZ"
Lavrov'a ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan İdlib protokolün uygulanmadığı yönünde Türkiye'nin gösterdiği tepkiye yönelik değerlendirmesi soruldu. Konuya ilişkin Lavrov, "Suriye'nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib protokolü imzaladı. Bu anlaşmaya göre teröristlerin istedikleri gibi hareket edememeleri için Türkiye ile iş birliği yapan muhalif grupları El Nusra'cılardan ve El Nusra'dan türeyen diğer grupları Türkiye'nin ayrıştırması gerekiyordu. Aynı zamanda Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep'e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık. Bunu yapmak henüz mümkün olmadı. Ancak üzerinde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bu anlaşmalar güncelliklerini hala koruyor" şeklinde konuştu.

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