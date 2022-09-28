Video Dünya Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor | Video
Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor | Video

Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor | Video

28.09.2022 | 13:43

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Lübnan'da paralarını çekemeyen halkın saldırılarının ardından kapatılan ve pazartesi günü itibariyle 1 hafta sonra yeniden hizmete vermeye başlayan bankaların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

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Lübnan'da bankalar, geçtiğimiz haftalarda mevduat hesapları dondurulan müşterilerin bankalara gerçekleştirdiği baskınların ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Bankalar Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile bankaların Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Haberin ardından müşteriler bankalara akını etti. Para çekmek isteyenler, bugün de uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı müşteriler ise baskınların tekrar yaşanmaması için görevlendirilen güvenlik güçleriyle tartıştı. Vatandaşlar, ülke genelinde birçok banka şubesinin kapanması nedeniyle paralarını çekemedikleri gerekçesiyle duyduğu üzüntüyü dile getirirdi.

Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin ve çalışanların güvenliğini sağlama ihtiyacı dikkate alındıktan sonra tekrar açmaya karar verildi" denildi.

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