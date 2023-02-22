Madagaskar’ı Freddy Kasırgası vurdu: 4 ölü | Video
Madagaskar’da etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Çinli diplomat Wang: "Rusya ve Çin çok kutuplu dünyaya bağlı" | Video 22.02.2023 | 16:17
02:47
İsrail güçleri, Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü | Video 22.02.2023 | 14:51
00:44
Madagaskar’ı Freddy Kasırgası vurdu: 4 ölü | Video 22.02.2023 | 14:51
05:00
ABD Dışişleri Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi | Video 22.02.2023 | 08:54
01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 08:54
00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 22.02.2023 | 08:54
00:14
ABD’de kömür yüklü tren raydan çıktı | Video 22.02.2023 | 08:54
03:17
Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video 21.02.2023 | 13:58
02:19
02:35
03:57
Kırgız arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 21.02.2023 | 09:35
00:56
AB, depremzedeler için 16 Mart'ta bağışçılar konferansı düzenleyecek | Video 20.02.2023 | 13:23
01:37
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü | Video 20.02.2023 | 10:48
01:21
BAE, Türkiye ve Suriye'ye bugüne kadar 116 uçak yardım gönderdi | Video 20.02.2023 | 08:22
06:42
Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video 20.02.2023 | 08:22
05:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “85 milyon dolarlık yardım yaptık” | Video 20.02.2023 | 08:22
00:12
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 19.02.2023 | 08:38
02:18
Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video 18.02.2023 | 16:17
03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
03:00
Kosova 15'inci Bağımsızlık Günü'nü kutluyor | Video 17.02.2023 | 16:43