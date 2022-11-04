Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video

Meksika’da 20 bin 689 parça renkli ekmek kullanılarak yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Zacatlan şehrinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü etkinlikleri dolayısıyla yapılan 206,44 metrekarelik mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan resmi açıklamada, resim ekmekten yapılan dünyadaki en büyük mozaik resim olma özelliğini taşıyor.

Resmin yapımında her biri 10 santimetre çapındaki 50'şer gramlık 20 bin 689 parça renkli ekmeğin kullanıldığı ve tüm ekmeklerin pişirilmesi için fırıncıların 2 hafta boyunca gece gündüz çalıştıkları belirtildi. Ekmeklerin ayrıca yüzde 100 doğal malzemeden üretildiği, renklendirme için de kahve ve çiçeklerden elde edilen doğal boyaların kullanıldığı ifade edildi.

Guinness ayrıca, sergileme sonrası ekmeklerin çevrede bulunan 40 çiftlikteki hayvanlara yedirilmek üzere dağıtılacağını açıklayarak, resmin 22 Kasım 2022 gününe kadar sergileneceği belirtti.

Meksika'da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında kutlanan Ölüler Günü'nde halk, hayatını kaybeden yakınlarını hatırlamak amacıyla mezarlık ziyaretleri ve geçit töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ölüler Günü, Meksika'nın yanı sıra diğer Latin Amerika ülkeleri, İspanya ve ABD'de kutlanıyor.