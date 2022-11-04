Video Dünya Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video
Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video

Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video

04.11.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video 01:19
Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video 04.11.2022 | 08:52
NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video 26:34
NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video 03.11.2022 | 20:54
Son Dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han’a silahlı saldırı! Bacağından vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 00:11
Son Dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı! Bacağından vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 15:39
Son Dakika: İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu! Gazeteci Fakhar Ur Rehman’dan canlı yayında açıklamalar | Video 05:35
Son Dakika: İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu! Gazeteci Fakhar Ur Rehman'dan canlı yayında açıklamalar | Video 03.11.2022 | 15:38
İmran Khan’a suikast! İşte İmran Khan suikast görüntüleri | Video 01:09
İmran Khan'a suikast! İşte İmran Khan suikast görüntüleri | Video 03.11.2022 | 15:31
Son Dakika: Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’a suikast girişimi! Dr. Kemal Olçar önemli açıklamalarda bulundu | Video 01:44
Son Dakika: Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han’a suikast girişimi! Dr. Kemal Olçar önemli açıklamalarda bulundu | Video 03.11.2022 | 15:24
SON DAKİKA! İmran Han’a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video 00:22
SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video 03.11.2022 | 14:47
Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video 00:11
Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video 03.11.2022 | 13:48
Yunanistan’ın yeni oyunu: İşkence timi! Göçmenlere yapılan zulmün perde arkası | Video 01:35
Yunanistan'ın yeni oyunu: İşkence timi! Göçmenlere yapılan zulmün perde arkası | Video 03.11.2022 | 12:51
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü | Video 00:55
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü | Video 03.11.2022 | 12:10
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor | Video 01:00
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor | Video 03.11.2022 | 10:37
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro’dan barikatları kaldırın çağrısı | Video 02:40
Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'dan "barikatları kaldırın" çağrısı | Video 03.11.2022 | 09:55
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 01:35
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 03.11.2022 | 08:36
Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti | Video 00:15
Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti | Video 03.11.2022 | 08:36
Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:27
Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03.11.2022 | 08:36
Afganistan’da yola döşenen mayınlar infilak etti: 8 yaralı | Video 00:17
Afganistan'da yola döşenen mayınlar infilak etti: 8 yaralı | Video 02.11.2022 | 11:21
Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video 01:40
Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video 01.11.2022 | 00:20
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 02:38
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk milyonlarca kez izlendi | Video 00:18
Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk milyonlarca kez izlendi | Video 31.10.2022 | 11:45
Filipinler’de Nalgae Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşıyor! 100’lerce ölü ve yaralı var | Video 01:06
Filipinler'de Nalgae Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor! 100'lerce ölü ve yaralı var | Video 31.10.2022 | 11:29

Meksika’da 20 bin 689 parça renkli ekmek kullanılarak yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Zacatlan şehrinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü etkinlikleri dolayısıyla yapılan 206,44 metrekarelik mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan resmi açıklamada, resim ekmekten yapılan dünyadaki en büyük mozaik resim olma özelliğini taşıyor.

Resmin yapımında her biri 10 santimetre çapındaki 50'şer gramlık 20 bin 689 parça renkli ekmeğin kullanıldığı ve tüm ekmeklerin pişirilmesi için fırıncıların 2 hafta boyunca gece gündüz çalıştıkları belirtildi. Ekmeklerin ayrıca yüzde 100 doğal malzemeden üretildiği, renklendirme için de kahve ve çiçeklerden elde edilen doğal boyaların kullanıldığı ifade edildi.

Guinness ayrıca, sergileme sonrası ekmeklerin çevrede bulunan 40 çiftlikteki hayvanlara yedirilmek üzere dağıtılacağını açıklayarak, resmin 22 Kasım 2022 gününe kadar sergileneceği belirtti.

Meksika'da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında kutlanan Ölüler Günü'nde halk, hayatını kaybeden yakınlarını hatırlamak amacıyla mezarlık ziyaretleri ve geçit töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ölüler Günü, Meksika'nın yanı sıra diğer Latin Amerika ülkeleri, İspanya ve ABD'de kutlanıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA