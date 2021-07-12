Milyonda bir meydana gelecek bir olay! Golf topuna havada yıldırım çarptı
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ABD’de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi. Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, “Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.