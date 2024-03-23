Moskova'daki terör saldırısı sonrası enkaza dönen konser salonu kamerada

Rusya’daki Crocus Konser Salonu’nda dün yaşanan terör saldırısı sonrasında çıkan yangın binanın tavanının çökmesine neden oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği salondan görüntüler olayın büyüklüğünü ortaya koydu.