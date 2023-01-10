Video Dünya Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video
Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video

Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video

10.01.2023 | 13:42

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Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 43'e yükseldi.

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Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Castillo'nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocular, Juliaca kentindeki havaalanı yakında güvenlik güçleri ile çatıştı. Protestocular büyük metal plakaları barikat olarak kullanıp polise taş attı. Polis ise göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken, bölgeden silah sesi de yükseldiği belirtildi. Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, çatışmalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede Aralık ayından bu yana gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Başbakan Alberto Otarola, Juliaca'daki çatışmaları polise yönelik organize bir saldırı olarak nitelendirerek kınadı. Başbakan Otarola, binlerce kişinin havaalanını ve bir polis karakolunu basmaya çalıştığını ifade etti. "Hukukun üstünlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyen Otarola, dış odakların ve uyuşturucu kaçakçılığının kara parasıyla finanse edilen şiddet yanlısı grupların "ülkeyi yok etmeye" çalıştığını belirtti. Otarola, hükümetinin "33 milyon Perulu'nun barış ve huzurunu" savunduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?
Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Castillo'nun ardından yerine gelen Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.
Protestocular erken seçim yapılmasını ve Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

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