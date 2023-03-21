Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi | Video
ABD'nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel’in pilotluğunu yaptığı küçük bir uçak, motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya sürüklendi.
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