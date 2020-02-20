Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video
Rusya’da 14 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kalkış sırasındaki düşüşü uçakta bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.Rusya'nın Magadan Bölgesi'nde bulunan bir havaalanından 14 kişiyi alan AN-2 tipi Rus yapımı uçak bölgede ulaşımın zor olduğu Seymchan köyüne uçakta bulunan yolcuları götürmek üzere hareket etti. Eski tip uçak havalanırken uçakta bulunan yolcu uçuş anını görüntülemeye başladı. Uçak tam yükseldiği sırada bir gürültüyle birlikte düşmeye başladı. Uçaktaki yolcuların çığlıklarıyla birlikte yere çakılan uçağın gövdesi ve kanatları kırıldı. Acil Durumlar Bakanlığı ve Havaalanı kurtarma ekipleri uçaktaki toplam 14 kişiyi tahliye etti. Yolculardan birinin kolunun kırıldığı diğer 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken bu kişilerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Son dakika! İngiltere'de camide bıçaklı saldırı | Video 20.02.2020 | 21:01
01:11
TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video 20.02.2020 | 21:01
00:35
Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video 20.02.2020 | 21:01
01:06
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı 19.02.2020 | 02:08
01:23
Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.02.2020 | 10:43
01:34
Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video 18.02.2020 | 18:26
02:36
İdlib'de neler oluyor? 18.02.2020 | 17:41
00:09
04:40
İdlib'de sıcak anlar! 17.02.2020 | 16:50
01:49
Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri 17.02.2020 | 16:49
02:48
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor | Video 17.02.2020 | 10:12
00:12
00:11
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 15.02.2020 | 11:27
02:14
02:00
İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video 13.02.2020 | 12:24
00:54
Motosikletli, polisi yerde sürükledi! 13.02.2020 | 12:15
03:42
01:48
00:38
Son dakika! ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü | Video 12.02.2020 | 18:31