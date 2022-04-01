Video Dünya Rusya açıkladı! Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu | Video
Rusya açıkladı! Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu | Video

Rusya açıkladı! Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu | Video

01.04.2022 | 12:45

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Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Rusya-Ukrayna savaşında 37. güne girildi. Rusya'nın Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Vali Gladkov, çıkan yangında 2 depo çalışanının yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Alçak uçuş yaparak Rusya sahasına giren Ukrayna ordusuna ait 2 helikopter tarafından yakıt deposuna saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı en kısa sürede yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaşları tehdit eden bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN TAHLİYESİ YAPILDI"
Alevlerin yükseldiği yakıt deposunun sahibi Rosneft firmasından yapılan açıklamada ise, "Bölgede çalışanların tahliyesi yapıldı. Rosneft Başkan Yardımcısı olay yerinde. Acil Durumlar Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri ile irtibat halindeyiz" denildi.

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