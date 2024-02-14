Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 14.02.2024 | 14:02 Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Selydove şehrinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane ile çok sayıda evde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.