Rusya'da doğal gaz patlaması | Video

Rusya’nın Nijni Novgorod şehrinde bir apartmanda meydana doğal gaz patlaması sonucu 4 dairenin duvarları tamamen yıkılırken, enkaz altında kalan 8 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinin Margusha ilçesindeki Novoselova Caddesi üzerinde 8 dairesi bulunan 3 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından binadaki 31 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamanın şiddetiyle 4 dairenin duvarlarının yıkılması sonucu 8 kişi ise enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece boyunca alevlere müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte duvarları yıkılan dairelere girilerek enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.



ENKAZ ALTINDAN 2 BUÇUK AYLIK BEBEK SAĞ ÇIKARILDI, 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında aynı aileden toplam 4 çocuğun enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün vücutlarında kırık ve yanıklar olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 buçuk aylık bebeğin ise vücudunda morluklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ifade edildi. Diğer dairelerden de 4 kişinin kurtarıldığı, toplam 7 kişinin hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Nizhny Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin, yangında zarar gören ailelere destek sağlanacağını duyurdu. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.