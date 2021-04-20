Video Dünya Rusya'da doğal gaz patlaması | Video

Rusya'da doğal gaz patlaması | Video

Rusya'da doğal gaz patlaması | Video
20.04.2021 | 11:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 01:38
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 20.04.2021 | 11:05
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 00:29
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 19.04.2021 | 16:12
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 01:01
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 19.04.2021 | 14:09
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 00:30
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 19.04.2021 | 08:38
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 01:26
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 18.04.2021 | 17:43
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:27
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 03:11
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 01:06
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 18.04.2021 | 13:55
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 01:06
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 17.04.2021 | 15:20
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 01:24
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 17.04.2021 | 13:49
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 06:10
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 17.04.2021 | 13:27
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 00:58
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 17.04.2021 | 10:24
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:30
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine Klutin dedi | Video 00:09
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 01:37
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 00:27
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
Pfizer'dan Covid-19 aşısında üçüncü doz açıklaması | Video 01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:57
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.04.2021 | 11:44

Rusya’nın Nijni Novgorod şehrinde bir apartmanda meydana doğal gaz patlaması sonucu 4 dairenin duvarları tamamen yıkılırken, enkaz altında kalan 8 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinin Margusha ilçesindeki Novoselova Caddesi üzerinde 8 dairesi bulunan 3 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından binadaki 31 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamanın şiddetiyle 4 dairenin duvarlarının yıkılması sonucu 8 kişi ise enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece boyunca alevlere müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte duvarları yıkılan dairelere girilerek enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

ENKAZ ALTINDAN 2 BUÇUK AYLIK BEBEK SAĞ ÇIKARILDI, 1 ÇOCUK ÖLDÜ
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında aynı aileden toplam 4 çocuğun enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün vücutlarında kırık ve yanıklar olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 buçuk aylık bebeğin ise vücudunda morluklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ifade edildi. Diğer dairelerden de 4 kişinin kurtarıldığı, toplam 7 kişinin hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Nizhny Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin, yangında zarar gören ailelere destek sağlanacağını duyurdu. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA