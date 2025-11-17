Video Dünya Saraybosnalı anne, "insan avı" yapan yabancılara tepki gösterdi: "Gün yüzü görmesinler" | Video
Saraybosnalı anne,

Saraybosnalı anne, "insan avı" yapan yabancılara tepki gösterdi: "Gün yüzü görmesinler" | Video

17.11.2025 | 14:18

Bosna Hersek'te savaş sırasında karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu keskin nişancı ateşiyle öldürülen Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, savaş sırasında Batı ülkelerinden gelip eğlence için para karşılığında Saraybosnalı sivillere ateş edenler için "Gün yüzü görmesinler" dedi.

1994 yılında tek bir keskin nişancı kurşunuyla karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu Nermin Divovic'i kaybeden Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, Bosna Hersek'teki savaş sırasında Saraybosna'ya gelerek eğlence amacıyla çoğunluğu Müslüman olan sivillere keskin nişancı tüfeği ile ateş edebilmek için Sırp güçlerine para ödeyen yabancılara tepki gösterdi. Saraybosna'da olayın gerçekleştiği yerde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sokolovic, 18 Kasım 1994'te kayınvalidesinin evinden dönerken Bosna Hersek Tarih Müzesi yakınlarında üzerlerine ateş açıldığını anlattı. Ateşin o dönemde Sırp güçlerinin kontrolünde olan Grbavica tarafından geldiğini anlatan Sokolovic, "Keskin nişancıydı. Mermi karnımdan girip, diğer yandan çıktı ve yukarıdan oğlumun başına isabet etti. Oracıkta öldü" dedi.

Kızının da kendisiyle birlikte olduğunu ve onun hayatta kaldığını anlatan Sokolovic, "Komşular gelip kızımı götürdüler. Ben hastanede yatarken oğlumun hayatta olduğunu sanıyordum. Oysa morgdaymış. Babası beni ziyarete geldiğinde öğrendim. Babamı gördüğümde sordum. O da bana, 'Hastanede yatıyor, yaralı' dedi. Hemen söylemeye cesaret edemedi" şeklinde konuştu.

"GÜNAHSIZ ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER"
Keskin nişancı kurşunuyla ölen oğlu Nermin'in öldürülmeden önce henüz 7 yaşına girmiş olduğunu anlatan acılı anne, "Günahsız çocuğumu öldürdüler. Yedi yaşındaydı, yaşını yeni almıştı. Eve dönüyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Savaş sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek sivilleri eğlence amacıyla canlı hedef olarak kullanan yabancıları lanetleyen Sokolovic, "Bununla ellerine ne geçti. Allah onlara gün yüzü göstermesin" dedi.

Sorumluların yakalanarak hapsedilmesini talep eden Sokolovic, "Onlar için dileğim, asla çıkamasınlar. Bizi öldürenlerden Allah hesap sorsun. Neredeyse bütün ailemi yok ettiler. Ailemden geriye birkaç kişi kaldı. Onlar da öldü. Artık yalnızım, bir ben, bir çocuğum bir de yüce Allah" ifadelerini kullandı.

NERMİN DİVOVİC'İN ADI "KESKİN NİŞANCI BULVARI"NDA ANITTA YAŞIYOR
Sokolovic'in "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anılan ana caddede vurulan oğlu Nermin Divovic için bugün yol üzerinde bir anıt yer alıyor. Anıtta, "18 Kasım 1994'te burada Saraybosna Kuşatması sırasında saldırgan güçlere mensup bir keskin nişancı tarafından 7 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü" ifadeleri yer alıyor.

İtalya'da Milano Savcılığı, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki sözde "savaş turizmine" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü.

