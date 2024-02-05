Video Dünya Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video

Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video

05.02.2024 | 15:28

Şili’nin orta kesimlerinde cuma gününden bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

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Şili'de 3 gündür devam eden orman yangınlarında bilanço artıyor. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in "Çok büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız" uyarısında bulunduğu yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Yetkililer, alevlerin küle çevirdiği yerleşim yerleri ve evlerde daha fazla ceset bulunması ihtimali nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulunurken, Devlet Başkanı Boric erken saatlerde yaptığı açıklamada, ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE 165 YANGIN DEVAM EDİYOR
Vina del Mar ve Valparaiso kentleri dahil yangından en çok etkilenen bölgelerde yerel saatle 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yangın söndürme çalışmalarına katılmaları üzere ordu bölgeye gönderildi. Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve, Şili genelinde 165 yangının devam ettiğini ve sadece sadece Vina del Mar ve Quilpue bölgelerinde yaklaşık 14 bin evin zarar gördüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
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