Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video
Şili’nin orta kesimlerinde cuma gününden bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
ÜLKE GENELİNDE 165 YANGIN DEVAM EDİYOR
Vina del Mar ve Valparaiso kentleri dahil yangından en çok etkilenen bölgelerde yerel saatle 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yangın söndürme çalışmalarına katılmaları üzere ordu bölgeye gönderildi. Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve, Şili genelinde 165 yangının devam ettiğini ve sadece sadece Vina del Mar ve Quilpue bölgelerinde yaklaşık 14 bin evin zarar gördüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
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