Video Dünya SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada

SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada

SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı şok saldırı kamerada
08.06.2021 | 16:09

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