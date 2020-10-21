Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
00:23
00:22
00:10
NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 21.10.2020 | 10:06
04:09
08:03
03:13
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi | Video 21.10.2020 | 09:03
00:24
Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video 21.10.2020 | 08:43
00:56
Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı | Video 20.10.2020 | 18:19
04:56
00:17
Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı | Video 20.10.2020 | 15:39
04:58
Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video 20.10.2020 | 10:07
00:20
Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza! Dehşet anları kamerada | Video 20.10.2020 | 08:51
04:45
A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video 19.10.2020 | 19:46
01:02
Rusya, Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini yayınladı | Video 19.10.2020 | 19:35
00:18
Son dakika! Londra’da kiliseye saldırı | Video 19.10.2020 | 19:34
01:13
01:21
Trump ile görüşmek isteyen adam kendisini Trump Tower'dan sarkıttı | Video 19.10.2020 | 17:44
00:43
Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor | Video 19.10.2020 | 17:44
00:29
Kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı | Video 19.10.2020 | 17:44
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.