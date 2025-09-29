Video Dünya Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video

Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video

29.09.2025 | 15:21

Akdeniz'de, Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu'na ait Johnny M isimli gemi Pazartesi sabahı arızalanarak yardım çağrısı gönderdi. Türkiye, yolcuların güvenli tahliyesi için koordinasyonu üstlendi. Sumud filosundaki Türk aktivistlerden Sümeyra Akdeniz Ordu, tüm detayları A Haber'de anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber’de anlattı | Video 08:49
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video 29.09.2025 | 15:21
Bualoi tayfunu Vietnam’a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 01:25
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 28.09.2025 | 08:40
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 01:59
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 28.09.2025 | 08:40
Berlin’deki Tüm Gözler Gazze’de gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 14:03
Berlin’deki "Tüm Gözler Gazze’de" gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 28.09.2025 | 08:40
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 05:57
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 25.09.2025 | 09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 06:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 24.09.2025 | 18:04
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 01:31
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 24.09.2025 | 14:23
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 02:09
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 24.09.2025 | 14:15
Başpiskopostan küstah tehdit! Türkleri Ada’dan atmalıyız | Video 02:22
Başpiskopostan küstah tehdit! "Türkleri Ada'dan atmalıyız" | Video 23.09.2025 | 13:25
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 00:48
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 22.09.2025 | 09:05
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 00:49
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 21.09.2025 | 14:18
Filipinler’de on binlerce kişi yolsuzluk protestosu için sokaklara döküldü | Video 03:15
Filipinler’de on binlerce kişi yolsuzluk protestosu için sokaklara döküldü | Video 21.09.2025 | 12:29
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı | Video 00:07
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı | Video 21.09.2025 | 08:44
Guterres’ten Sinirlioğlu’na sıcak karşılama: Evine hoş geldin | Video 00:49
Guterres'ten Sinirlioğlu'na sıcak karşılama: "Evine hoş geldin" | Video 21.09.2025 | 08:44
Trump: Hayatımın en büyük onurlarından biri | Video 18:51
Trump: "Hayatımın en büyük onurlarından biri" | Video 18.09.2025 | 08:57
Dünyaca ünlü isimler Filistin için ortak mesaj yayımladı | Video 01:06
Dünyaca ünlü isimler Filistin için ortak mesaj yayımladı | Video 18.09.2025 | 08:56
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı | Video 00:19
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı | Video 18.09.2025 | 08:56
İngiltere’de Trump’ın Jeffrey Epstein ile görüntüleri Windsor Kalesi’ne yansıtıldı: 4 kişi tutuklandı | Video 01:58
İngiltere'de Trump'ın Jeffrey Epstein ile görüntüleri Windsor Kalesi'ne yansıtıldı: 4 kişi tutuklandı | Video 17.09.2025 | 10:57
Guterres: İsrail’in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık | Video 03:54
Guterres: "İsrail'in ateşkes ve rehine bırakılması için ciddi bir müzakereye niyetli görünmediği açık" | Video 17.09.2025 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY