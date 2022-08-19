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OTOMATİK OYNAT
00:22
Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:25
03:08
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:10
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Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:08
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Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 41'e yükseldi | Video 19.08.2022 | 08:30
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Rusya-Ukrayna sınırında bulunan mühimmat deposunda patlama | Video 19.08.2022 | 08:30
02:21
Pakistan’da sel: 5 ölü | Video 19.08.2022 | 08:30
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Meksika'da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı | Video 19.08.2022 | 08:30
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Fransa'nın Korsika Adası'nda fırtına: 3 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2022 | 14:34
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İtalya'nın Pantelleria Adası’nda orman yangını | Video 18.08.2022 | 11:49
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Çin'de selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp | Video 18.08.2022 | 10:10
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Rusya Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2022 | 09:52
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Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 18.08.2022 | 08:39
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İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video 18.08.2022 | 08:39
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Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 18.08.2022 | 08:39
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Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı | Video 18.08.2022 | 08:39
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Çin'de Japon kimonosu giyen kadın gözaltına alındı | Video 17.08.2022 | 12:03
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.