Video Ekonomi 2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretimde verimliliği arttıracağız" | Video
2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretimde verimliliği arttıracağız" | Video

16.10.2025 | 11:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini kararlılıkla sürdürmeyi ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirerek, fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır." dedi. Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime verildiğini açıkladı.

